chiusi in gabbia e picchiati senza sapere nulla ostaggi il racconto shock di due anni di orrori

Per la prima volta dopo oltre due anni, nessun ostaggio vivo è più nelle mani di Hamas. È una frase semplice, ma dal valore storico immenso, come sottolinea un editoriale di Haaretz: «Per la prima volta in oltre due anni, nessun ostaggio ancora vivo è nelle mani di Hamas». In un conflitto che ha devastato vite e terre, questa notizia segna una svolta: nei tunnel della Striscia di Gaza, martoriata da bombe e scontri, gli ostaggi israeliani ancora in vita sono stati tutti liberati. Gli ultimi venti prigionieri – quasi tutti giovani uomini, rapiti al Nova Festival – sono ora ricoverati negli ospedali del Paese, tra abbracci, controlli medici e prime testimonianze agghiaccianti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

