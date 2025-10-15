Chiude per lavori un tratto di autostrada tra Milano e l’aeroporto di Malpensa

Nessuna macchina, moto o camion. Resterà chiuso per una notte - per lavori - il tratto di autostrada A8 tra Castellanza e Busto Arsizio (direzione Varese).La “serrata” (dalle ore 22 di giovedì alle 5 di venerdì 17 ottobre), comunicata da Autostrade per l’Italia, servirà per consentire lavori di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

