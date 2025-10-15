Chiude dopo 60 anni la profumeria Muzio a via Tripolitania
“Vendita promozionale per cessazione attività”. La vetrofania esposta da alcuni giorni dalla profumeria “Muzio”, al quartiere Africano, ha suscitato la curiosità e l'allarme di molti residenti. L'attività, nota e molto frequentata, esiste da decenni. E subito la voce si è sparsa. Chiude la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
