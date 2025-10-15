Chirurgia plastica è boom Impennata di interventi | Pazienti anche da fuori regione
Numeri in costante crescita, negli ultimi tre anni per il reparto di Chirurgia Plastica dell’ Ospedale di Lodi. La struttura diretta da Omar Jaber, nel 2024, ha registrato 726 pazienti ricoverati (in regime ordinario e in day surgery), 4.771 prestazioni ambulatoriali (erano state 4.684 nel 2023) e soprattutto 1.148 interventi in sala operatoria (contro i 1.008 dell’anno precedente) con diversi livelli di complessità e per differenti patologie. I dati parziali del 2025 prefigurano un ulteriore incremento dei volumi d’attività. "I numeri parlano da soli – sottolineano dall’Asst di Lodi –, ma il trend di crescita interessa anche l’appeal della struttura in provincia e fuori provincia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
