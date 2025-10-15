Chieti blitz all’alba | quattro arresti armi droga e soldi sequestrati VIDEO

Una rapina violenta per un debito di droga ha dato il via a un’indagine che oggi ha portato a un’operazione ad ampio raggio: quattro arresti, dieci perquisizioni, due pistole cariche sequestrate, 10 kg di cocaina e un laboratorio per il confezionamento degli stupefacenti. È il bilancio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Blitz della polizia postale: l’uomo finisce ai domiciliari, la procura gli contesta l’aggravante del possesso di tantissimo materiale #Chieti #pedopornografia - facebook.com Vai su Facebook

Chieti, blitz all’alba: quattro arresti, armi, droga e soldi sequestrati [VIDEO] - Un giovane di 20 anni era stato ferito a coltellate alla coscia, colpito con calci e pugni al volto, e rapinato da un ... Lo riporta chietitoday.it

Scontro sul rettilineo a Chieti, quattro morti, due illesi - Una Bmw che invade la corsia opposta e si scontra prima con una Toyota, che nell'impatto vola sopra al guardrail, poi con una Ford Fiesta e ancora contro il muro di cemento che delimita la carreggiata ... Segnala ansa.it