Chiesa gremita e applausi per l' ultimo saluto al fotografo Michele Nucci
Chiesa gremita e tante persone anche all'esterno, questo pomeriggio in Bolognina, per dare l'ultimo saluto a Michele Nucci, fotografo che per 30 anni ha raccontato col suo lavoro la cronaca, i volti e i luoghi di Bologna, collaborando con agenzie e quotidiani. Nucci, 61 anni di San Giorgio di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
