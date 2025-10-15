Chiarolini Cni | Visioni fondamentali per pianificare il futuro dell’ingegneria economica

“Le visioni sono fondamentali per pianificare attività e azioni e raggiungere obiettivi concreti”, ha affermato Ippolita Chiarolini, consigliera del Consiglio nazionale degli ingegneri con delega all’ingegneria economica, a margine del 69° Congresso nazionale della categoria. “Il Consiglio nazionale degli ingegneri organizza una giornata dedicata all’ingegneria economica e ai temi che coniugano aspetti tecnici ed economici . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Chiarolini (Cni): “Visioni fondamentali per pianificare il futuro dell’ingegneria economica”

