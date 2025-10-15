Chiara stesa sul pavimento in fondo alle scale… Garlasco biglietto trovato nell’auto dei Sempio | scoperto il vero significato

La Procura di Brescia sta lavorando senza sosta per far luce su uno dei capitoli più intricati del cosiddetto “Sistema Pavia”, un’inchiesta che rischia di cambiare per sempre la percezione del delitto di Garlasco. L’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, oggi sotto accusa per corruzione in atti d’ufficio, è finito al centro di una complessa rete di sospetti che gli inquirenti bresciani stanno esaminando con estrema cautela. Al centro dell’indagine, la presunta ricezione di somme di denaro – tra i 20 e i 30mila euro – che sarebbero state destinate, secondo l’accusa, a favorire Andrea Sempio, l’amico di Chiara Poggi oggi indagato per omicidio in concorso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it