«Il giudice Borsellino, da sempre uno di miei punti di riferimento, raccomandava di parlare di mafia sui giornali, in tv, su tutti i media. Io mi permetto di aggiungere che oggi bisogna parlarne soprattutto sui social network, perché l’unico antidoto su questa piattaforma è la contro-narrazione». Lo ha affermato Chiara Colosimo, presidente della Commissione antimafia, intervenendo al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite all’evento “Organized crime in the social media age”. I social vengono usati anche per la comunicazione da e per il carcere: «Da un monitoraggio del Gom della polizia penitenziaria su TikTok – ha ricordato la parlamentare di Fratelli d’Italia – da una prima ricerca riferita solo al 2025 sono emerse 36 dirette video di detenuti al 41bis. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Chiara Colosimo all’Onu lancia l’allarme mafiosfera: “Sui social serve una contro-narrazione” (video)