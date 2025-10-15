Chiara Appendino ' agita' il M5s e riflette sulle dimissioni dall' incarico di vicepresidente

AGI - L'onda lunga delle elezioni in Toscana continua alimenta i malumori dentro il M5s. In particolare, sarebbe in corso una riflessione da parte della vicepresidente del Movimento, Chiara Appendino, che potrebbe sfociare nella rinuncia all'incarico. Nell'assemblea congiunta che si è tenuta ieri sera, stando a quanto si apprende, l'ex sindaca di Torino avrebbe sottolineato la necessità, per i Cinque Stelle, di non schiacciarsi sulle posizioni del Pd, ma di avere una " postura più autonoma ". A preoccupare sono i flussi elettorali che vedono il M5s in perdita nella regione. In particolare, è il dato relativo all' astensione che sembra colpire in maniera più forte l'elettorato Cinque Stelle. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Chiara Appendino 'agita' il M5s e riflette sulle dimissioni dall'incarico di vicepresidente

