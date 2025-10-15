Chiara Appendino ' agita' il M5s e riflette sulle dimissioni dall' incarico di vicepresidente

AGI - L'onda lunga delle elezioni in Toscana continua alimenta i malumori dentro il  M5s. In particolare, sarebbe in corso una  riflessione  da parte della  vicepresidente del Movimento, Chiara Appendino, che potrebbe sfociare nella  rinuncia all'incarico. Nell'assemblea congiunta che si è tenuta ieri sera, stando a quanto si apprende, l'ex  sindaca di Torino  avrebbe sottolineato la necessità, per i  Cinque Stelle, di non schiacciarsi sulle posizioni del  Pd, ma di avere una " postura più autonoma ". A preoccupare sono i  flussi elettorali  che vedono il  M5s in perdita  nella regione. In particolare, è il dato relativo all' astensione  che sembra colpire in maniera più forte l'elettorato  Cinque Stelle. 🔗 Leggi su Agi.it

