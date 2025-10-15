Chi sono la moglie e i figli di Zlatan Ibrahimovic Helena Seger Maximilian e Vincent

Zlatan Ibrahimovic e la moglie Helena Seger sono una coppia da vent’anni, ma non si sono mai sposati. Lei ha rifiutato la proposta di matrimonio fatta dall’attaccante ora dirigente del Milan. Questo il racconto su come sono andate le cose. «Le ho detto: “Dopo 20 anni meriti di diventare mia moglie”. E lei: “Non ho bisogno di sposarti per stare con te”. È forte. Molto forte». In una delle rare interviste concesse a Mundo Deportivo, Helena ha spiegato perché non ha mai voluto sposare il campione: «Sposarsi potrebbe turbare il mio senso di  indipendenza. Non voglio essere etichettata semplicemente come la moglie di un giocatore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

