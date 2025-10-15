Chi sono gli ex e grandi amori di Valeria Fabrizi dall’amante Walter Chiari al marito Tata Giacobetti

Walter Chiari è stato il suo primo amore ed è rimasto una presenza fondamentale nella vita di Valeria Fabrizi. "Negli anni sono stata per lui fidanzata, amica, confidente, sorella e, infine, anche madre per proteggerlo e aiutarlo". Una volta finita la love story il loro rapporto è rimasto ben saldo anche se "Diverso dall'amore, ma molto più forte di una semplice amicizia, al di là e al di sopra di ogni schema". Negli anni '70 Walter Chiari, già in crisi con la moglie Alida Chelli, madre del figlio Simone, finì in carcere per uso e detenzione di stupefacenti. Sul rapporto dell'attore con la cocaina la donna ha affermato nell'intervista: "Nell'ambiente lo facevamo in tanti, ma lui si lasciò travolgere da quel vizio distruttivo: era al culmine del successo, conteso da donne bellissime, ma si sentiva solo e smarrito".

