Chi rischia il posto nel possibile rimpasto di governo Trump
Abbiamo consultato alcuni dei più stretti collaboratori del presidente statunitense, per capire chi degli attuali “ministri” potrebbe lasciare per primo l'amministrazione. 🔗 Leggi su Wired.it
Approfondisci con queste news
? #Kean, la Fiorentina rischia di non recuperarlo contro il #Milan: chi schiera #Pioli al posto di Moise? La riflessione sull’attaccante avversario - X Vai su X
I pareggi contro la Macedonia del Nord e la vittoria all’ultimo contro il Galles fanno tremare i tifosi del Belgio. Il secondo posto nel girone non è al sicuro e la squadra allenata da Garcia rischia di non andare ai Mondiali del 2026: https://fanpa.ge/20IGf - facebook.com Vai su Facebook