Chi l’ha Visto? stasera su Rai 3 | il caso Manuela Murgia il racconto del fratello del 14enne di Latina e il mistero di Giovanni Cuvello

Federica Sciarelli torna con Chi l’ha Visto? oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, in prima serata su Rai 3. Al centro della nuova puntata tre storie che interrogano indagini, istituzioni e coscienza collettiva: Manuela Murgia, il suicidio del quattordicenne di Latina e la scomparsa di Giovanni Cuvello, poi ritrovato senza vita dentro un ospedale. Indice. Chi l’ha Visto? – Anticipazioni 15 ottobre 2025: Manuela Murgia, indagini riaperte e nuove prove in studio. Latina, il 14enne che si è tolto la vita: parla il fratello. Giovanni Cuvello: scomparso e ritrovato morto dentro l’ospedale. Appelli e segnalazioni. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

