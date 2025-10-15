Federica Sciarelli torna con Chi l’ha Visto? oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, in prima serata su Rai 3. Al centro della nuova puntata tre storie che interrogano indagini, istituzioni e coscienza collettiva: Manuela Murgia, il suicidio del quattordicenne di Latina e la scomparsa di Giovanni Cuvello, poi ritrovato senza vita dentro un ospedale. Indice. Chi l’ha Visto? – Anticipazioni 15 ottobre 2025: Manuela Murgia, indagini riaperte e nuove prove in studio. Latina, il 14enne che si è tolto la vita: parla il fratello. Giovanni Cuvello: scomparso e ritrovato morto dentro l’ospedale. Appelli e segnalazioni. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Chi l’ha Visto? stasera su Rai 3: il caso Manuela Murgia, il racconto del fratello del 14enne di Latina e il mistero di Giovanni Cuvello