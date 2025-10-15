Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 15 ottobre 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 15 ottobre 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l'ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La morte di Manuela Murgia: le indagini erano state archiviate due volte per suicidio, ma ora la Procura di Cagliari ha riaperto il caso e indagato per omicidio volontario l'ex fidanzato. Che cos'è successo quel giorno? Con chi è andata Manuela al Canyon di Tuvixeddu? A Chi l'ha visto?, il programma di Federica Sciarelli, in onda mercoledì 15 ottobre alle 21.

