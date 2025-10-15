Chi l’ha Visto? dal caso Manuela Murgia a Giovanni Cuvello ritrovato senza vita dentro l’ospedale
Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 15 ottobre, con una nuova puntata di Chi l’ha Visto?, il programma dedicato alle persone scomparse, in onda in prima serata su Rai 3. Anticipazioni del 15 ottobre 2025. Al centro del nuovo appuntamento, la morte di Manuela Murgia: le indagini erano state archiviate due volte per suicidio, ma ora la Procura di Cagliari ha riaperto il caso e ha indagato per omicidio volontario l’ex fidanzato. Per capire cosa è successo quel giorno, Chi l’ha Visto? mostrerà nuovi documenti e testimonianze inedite, con la presenza in studio delle sorelle di Manuela. A seguire, la drammatica storia del quattordicenne di Latina che si è suicidato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
