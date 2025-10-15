Chi ha ucciso Chiara Poggi Garlasco Andrea Sempio torna in tv da Alberto Matano

Il delitto di Garlasco continua a essere una ferita aperta nella memoria collettiva italiana. A distanza di diciotto anni dal tragico omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli, la vicenda giudiziaria non smette di produrre nuovi capitoli, sospetti e colpi di scena. Dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, il caso sembrava chiuso. E invece negli ultimi mesi si è riaperto uno spiraglio inatteso, con l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, amico d’infanzia di Chiara, il cui nome era comparso già negli atti del processo ma mai approfondito fino a oggi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio: “Revoca Lovati? Divergenze insuperabili”/ “Non ho ucciso io Chiara Poggi” - Inoltre, l’indagato ha ribadito la sua innocenza ed estraneità al delitto di Garlasco, ribadendo di non aver ucciso Chiara Poggi. Come scrive ilsussidiario.net

Garlasco, Massimo Lovati: «Sempio e Stasi innocenti, Chiara Poggi uccisa dalla massoneria per le ricerche su pedofilia e traffico d'organi» - Ne è convinto Massimo Lovati, uno dei legali dell'amico di Marco Poggi nuovamente indagato per l'omicidio di Garlasco. Si legge su ilmattino.it

Garlasco, Massimo Lovati: «Sempio e Stasi innocenti. Chiara Poggi uccisa dalla massoneria, gente che ci mette due secondi a spararti in bocca» - Ne è convinto Massimo Lovati, uno dei legali dell'amico di Marco Poggi nuovamente indagato per l'omicidio di Garlasco. ilmessaggero.it scrive