Chi ha ucciso Chiara Poggi | Andrea Sempio rompe il silenzio a La Vita in Diretta

Il delitto di Garlasco continua a rappresentare una delle pagine più dolorose della cronaca italiana. A quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli, la vicenda giudiziaria non smette di suscitare interrogativi e nuove piste investigative. Dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, si pensava che il caso fosse definitivamente archiviato. E invece, negli ultimi mesi, è emerso un nuovo capitolo inatteso: l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, amico d’infanzia di Chiara, già citato negli atti processuali ma mai approfondito fino a oggi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Chi ha ucciso Chiara Poggi: Andrea Sempio rompe il silenzio a La Vita in Diretta

