Chi era Pamela Genini uccisa dall’ex compagno a Milano

Modella, imprenditrice, agente immobiliare. Con un passato in tv e una vita da vivere tra moda e lavoro. Pamela Genini, 29 anni, è stata uccisa martedì sera nel suo appartamento di via Iglesias, nel quartiere Gorla a Milano. A colpirla, davanti ai vicini, è stato il suo ex compagno, Gianluca Soncin di 52 anni, con il quale la ragazza aveva interrotto una relazione di circa un anno. I vicini hanno assistito alla scena e hanno allertato il 112, richiamati dalle urla della donna. All’arrivo dei carabinieri, che hanno suonato il citofono, Genini ha provato a dire che fosse «Glovo», il servizio di consegna di cibo a domicilio, ma a quel punto l’uomo l’ha uccisa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

