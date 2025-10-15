Chi era Pamela Genini la ragazza uccisa a coltellate dal compagno a Milano | una carriera tra moda e business dal brand di bikini all' agenzia immobiliare ai viaggi

Nel 2015 aveva partecipato al reality L’isola di Adamo ed Eva Italia, condotto da Vladimir Luxuria, a settembre del 2025 è stata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia Pamela Genini era una ragazza di 29 anni, originaria della Valle Imagna, che aveva costruito una carriera tra moda. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chi era Pamela Genini, la ragazza uccisa a coltellate dal compagno a Milano: una carriera tra moda e business, dal brand di bikini all'agenzia immobiliare ai viaggi

Il femminicidio di Pamela Genini a Milano. La 29enne aveva detto: "Non posso lasciarlo altrimenti mi ammazza". La telefonata prima di morire. - facebook.com Vai su Facebook

L'ultimo messaggio di Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa ieri sera a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne ora in carcere: "Ho paura, ha fatto il doppione delle chiavi ed è entrato, chiama la polizia" #ANSA - X Vai su X

Pamela Genini, ex volto della tv uccisa dal suo ragazzo. Luxuria sotto choc - Vittima di femminicidio, l’ex concorrente de ‘L’Isola di Adama ed Eva’ è stata assassinata da Gianluca Soncin: il ricordo di Vladimir Luxuria ... libero.it scrive

Chi era Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa dal compagno a coltellate: tra moda e Tv - Un altro femminicidio, questa volta la vittima è una ragazza di appena 29 anni, Pamela Genini, uccisa a coltellate dal compagno 52enne, Gianluca Soncin. Lo riporta notizie.it

Modella e imprenditrice: chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate a Milano dal compagno - Dall'esperienza in un reality show al red carpet di Venezia: chi è la vittima dell'ennesimo femminicidio ... Secondo tpi.it