Chi era Pamela Genini la modella-imprenditrice uccisa a Milano dal compagno

Un passato da modella, un futuro da imprenditrice. Pamela Genini aveva 29 anni e una vita piena di sogni e progetti. Martedì 14 ottobre è stata uccisa a coltellate nel suo appartamento al terzo piano di un palazzo nel quartiere Gorla, a Milano. A colpirla, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato il compagno, Gianluca Soncin, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Chi era Pamela Genini, la modella-imprenditrice uccisa a Milano dal compagno

