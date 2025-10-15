Chi era Pamela Genini la 29enne uccisa dal compagno a Milano | modella e giovane imprenditrice

Pamela Genini, 29 anni e originaria di Strozza (sul versante orientale della Valle Imagna), è stata uccisa la sera di martedì 14 ottobre intorno alle 22 a Milano. Secondo quanto ricostruito, l'aggressore — identificato come Gianluca Soncin, 52 anni — l'ha colpita con un coltello sul terrazzino di un appartamento al terzo piano nel quartiere Gorla; Soncin è ora piantonato all'ospedale Niguarda. 🔗 Leggi su Feedpress.me

