Chi era Pamela Genini la 29enne modella e imprenditrice uccisa dal compagno | gli esordi in Tv le ville di lusso e la relazione col 52enne

Si chiamava Pamela Genini la 29enne uccisa dal suo compagno di 52 anni martedì sera 14 ottobre intorno alle 22, in zona Gorla a Milano. La modella e imprenditrice viveva nell’appartamento al terzo piano di via Iglesias dal 2023. Gianlouca Soncin l’ha colpita con decina di coltellate, anche quando ormai le forze dell’ordine erano arrivate in casa. L’uomo ha poi tentato il suicidio, ferendosi alla gola prima che gli agenti riuscissero a bloccarlo davanti ai vicini di casa sconvolti. Una vita tra il sogno della moda e il lavoro nell’immobiliare di lusso. Genini viveva tra Montecarlo, Milano e Dubai. 🔗 Leggi su Open.online

