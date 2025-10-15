Chi era Pamela Gemini la donna uccisa a Milano dal compagno

Articolo in aggiornamento Si chiama Pamela Gemini la donna di 29 anni uccisa a coltellate dal compagno in un appartamento del quartiere Gorla a Milano nella serata di martedì 14 ottobre. L'uomo, Gianluca Soncin, 52 anni, che avrebbe tentato di togliersi la vita dopo aver aggredito a morte la fidanzata, è stato arrestato con l'accusa di omicidio aggravato. Ora si trova in ospedale piantonato dalla polizia.. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

