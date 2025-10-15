Chi era davvero Pamela uccisa dal fidanzato Vladimir Luxuria rompe il silenzio

L’omicidio di Pamela Genini, la 29enne trovata senza vita il 14 ottobre a Milano, ha scosso profondamente l’Italia. Un altro femminicidio, l’ennesimo di una lunga e drammatica serie, che riporta al centro dell’attenzione il tema della violenza contro le donne. A ucciderla, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato il compagno Gianluca Soncin, poi trovato morto in un albergo di Lodi. Pamela era un volto conosciuto in tv: dieci anni fa infatti aveva partecipato al reality “L’Isola di Adamo ed Eva”. La presentatrice di quel programma era Vladimir Luxuria. Proprio lei interviene adesso per raccontare alcune cose su la giovane vittima, con la quale all’epoca nacque un rapporto di amicizia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

