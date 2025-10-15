Chi era Aristide La Porta l'operaio morto dopo il frontale con un auto a Verderio

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 54enne Aristide La Porta è deceduto martedì mattina all'ospedale San Gerardo di Monza dopo l'impatto con un'auto Dr5. Tornava dal lavoro quando si è verificato lo schianto a Verderio, in provincia di Lecco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

era aristide porta operaioChi era Aristide La Porta, l’operaio morto dopo il frontale con un auto a Verderio - Il 54enne Aristide La Porta è deceduto martedì mattina all'ospedale San Gerardo di Monza dopo l'impatto con un'auto Dr5 ... Scrive fanpage.it

era aristide porta operaioTragedia a Verderio, chi era l'operaio morto nello scontro in moto - Aristide La Porta, 54 anni, è deceduto al San Gerardo dopo l'impatto con un'auto. Da leccotoday.it

era aristide porta operaioChi era Aristide La Porta, morto a 54 anni nello schianto in moto a Verderio - Lavorava come operaio, è deceduto in ospedale a Monza ... Riporta bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Era Aristide Porta Operaio