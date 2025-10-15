Chi era Aristide La Porta l'operaio morto dopo il frontale con un auto a Verderio
Il 54enne Aristide La Porta è deceduto martedì mattina all'ospedale San Gerardo di Monza dopo l'impatto con un'auto Dr5. Tornava dal lavoro quando si è verificato lo schianto a Verderio, in provincia di Lecco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Non ce l’ha fatta Aristide La Porta, l’uomo di 54 anni che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in uno scontro in via Caduti della libertà a Verderio. Era residente a Madone, nell’isola bergamasca - facebook.com Vai su Facebook
Chi era Aristide La Porta, l’operaio morto dopo il frontale con un auto a Verderio - Il 54enne Aristide La Porta è deceduto martedì mattina all'ospedale San Gerardo di Monza dopo l'impatto con un'auto Dr5 ... Scrive fanpage.it
Tragedia a Verderio, chi era l'operaio morto nello scontro in moto - Aristide La Porta, 54 anni, è deceduto al San Gerardo dopo l'impatto con un'auto. Da leccotoday.it
Chi era Aristide La Porta, morto a 54 anni nello schianto in moto a Verderio - Lavorava come operaio, è deceduto in ospedale a Monza ... Riporta bergamo.corriere.it