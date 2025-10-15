Chi era Anna Zilio la sportiva trovata morta a 39 anni

Una notizia drammatica ha scosso il mondo del running veneto e nazionale: Anna Zilio, maratoneta di 39 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa a Verona nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre 2025. A scoprirla sono stati i suoi genitori, che si sono recati presso la sua abitazione preoccupati per la mancata risposta ai loro tentativi di contatto. Al momento, le cause della morte restano avvolte nel mistero, mentre amici, compagni di squadra e appassionati si stringono nel dolore per la sua perdita. Una donna multitasking. Anna Zilio non era solo un’atleta: dietro le sue doti fisiche e la passione per la corsa si celava un percorso intellettuale e professionale non meno significativo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi era Anna Zilio, la sportiva trovata morta a 39 anni

