Chi è Toni il marito di Ivana Castorina del Grande Fratello | Dopo la transizione è stato l’unico uomo ad attirare la mia attenzione

Metropolitanmagazine.it | 15 ott 2025

Sul profilo Instagram di Ivana Castorina compaiono numerose foto che la ritraggono felice accanto al marito Toni, tante le foto di coppia in cui appare raggiante, serena e felice accanto al marito Toni, “l’unico  che è riuscito ad attirare la mia attenzione”, come scrive lei stessa facendo una dedica all’uomo che ha conquistato il suo cuore. “Giorno dopo giorno, passo dopo passo, hai smantellato quel palazzo che mi ero costruita attorno. Sei riuscito a farmi credere che qualcosa di bello potesse ancora accadere. Sei riuscito a tirare fuori in me, quella parte che ero convinta fosse sparita da tempo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

