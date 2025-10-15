Roma, 15 ottobre 2025 – Mattia Piccoli ha 16 anni e quattro anni fa è diventato Alfiere della Repubblica italiana, un titolo che gli è stato conferito direttamente dal Presidente Sergio Mattarella. Il ragazzo, infatti, a soli 12 anni è diventato caregiver di suo padre Paolo, malato di una forma di Alzheimer precoce. La sua storia – simbolo di dedizione, amore e speranza – è diventata un film con Edoardo Leo intitolato ‘Per te’ che uscirà nelle sale il prossimo 17 ottobre. La storia di Mattia. Paolo Piccoli ha scoperto di essere affetto da Alzheimer precoce nel 2017, all’epoca Mattia e Andrea, i suoi figli, erano molto piccoli ed è stata dunque sua moglie Michela Morutto ad occuparsi principalmente di lui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Mattia Piccoli che ha ispirato il film ‘Per te’: la sua storia