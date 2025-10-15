Chi è Maria Grazia Chiuri la nuova direttrice creativa di Fendi
Maria Grazia Chiuri è la nuova Chief Creative Officer di Fendi. L’annuncio segna non solo un cambio al vertice di una delle più prestigiose Maison romane, ma soprattutto un grande ritorno alle origini per la stilista, che riabbraccia la casa di moda dove la sua brillante carriera ha avuto inizio. Maria Grazia Chiuri, le origini e l’inizio della carriera in Fendi. Nata a Roma nel 1964, Maria Grazia Chiuri si è formata presso l’Istituto Europeo di Design. La sua carriera è stata un crescendo di successi che l’ha portata a diventare una delle voci più influenti della moda contemporanea. Inizia a lavorare nel mondo della moda proprio da Fendi, dove viene assunta nel 1989 per partecipare alla creazione della celebre borsa Baguette. 🔗 Leggi su Dilei.it
