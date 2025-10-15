La moglie di Christian De Sica è Silvia Verdone, da come si può facilmente dedurre, è la sorella di Carlo Verdone e l’incontro fra i due è avvenuto grazie all’amicizia dei due attori. Carlo e Cristian sono stati compagni di scuola a liceo e spesso De Sica andava a casa dell’amico per studiare. All’epoca Silvia aveva solo 14 anni, ma sin da subito ha manifestato un certo interesse nei confronti di Cristian. Inizialmente Verdone non approvava l’unione, temeva che De Sica non avesse intenzioni serie e facesse soffrire la sorella minore, per questo non ha esitato ad ostacolare la relazione. Hanno avuto due figli: Brando e Maria Rosa, quest’ultima nel 2023 li ha resi nonni di una splendida bambina di nome Bianca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Christian De Sica, Silvia (sorella di Carlo Verdone)