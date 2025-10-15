Chi è il marito di Laura Pausini Paolo Carta | Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già sposato
Laura Pausini e il marito Paolo Carta si sono conosciuti nel 2005, quando il chitarrista è entrato a far parte della band della cantante di “ Un buon inizio ”. Quando conobbe Laura Pausini, Paolo Carta era sposato con Rebecca Galli, da cui ha divorziato nel 2006, e dalla quale ha avuto tre figli: Jader (1995), Jacopo (1996) e Joseph (2000). Quest’ultimo e conosciuto con lo pseudonimo di Holden e ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi nella stagione 2023-2024. «Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Era fuori dalle mie convinzioni», aveva raccontato Laura Pausini a Io Donna, spiegando come il forte sentimento che nutriva per Paolo l’abbia portata ad abbandonare ogni sua convinzione passata sugli uomini già impegnati lasciandosi trasportare dalle emozioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
