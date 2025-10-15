Chi è il comasco Fabio Pecora premiato da Forbes che ha creato la più grande materioteca d’Italia
Visione, cultura e innovazione. È con questi tre elementi che Fabio Pecora, imprenditore comasco e fondatore di Materia 2.0, entra ufficialmente nella prestigiosa classifica dei 100 Top Manager 2025 di Forbes Italia. L’autorevole magazine ha scelto di inserire Pecora tra le personalità capaci di. 🔗 Leggi su Quicomo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Gaza: conoscere per restare umani Dialogo con: Angelo Rusconi – Operatore di Medici senza Frontiere Fabio Pizzul – Giornalista Giovedì 16 ottobre 2025 Ore 20.30 Auditorium Medioevo, Via Lucini 4 – Olgiate Comasco Un’occasione per compr - facebook.com Vai su Facebook