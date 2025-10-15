Chi è Giorgia Giacobetti la figlia di Valeria Fabrizi e Tata e cosa fa nella vita

Giorgia Giacobetti nasce a Roma nel 1965 da Valeria Fabrizi, una delle attrici più amate del panorama italiano, e dal padre, Giovanni " Tata " Giacobetti, è stato un celebre cantante e membro del leggendario Quartetto Cetra. La sua infanzia è segnata da un evento doloroso: la perdita del fratello Alberto, morto a soli tre mesi di vita. Questo lutto ha rafforzato il legame tra Giorgia e i suoi genitori, in particolare con la madre Valeria, che ha sempre rappresentato per lei una figura di riferimento fondamentale. Quando Giorgia aveva solo 23 anni, il padre Tata Giacobetti muore improvvisamente a causa di un infarto nel 1988.

“Sono rimasta vedova a poco più di 50 anni, non ho mai cercato un compagno, non mi sono più innamorata. Ho comunque una vita ricca di sentimento quello di mia figlia e quello del pubblico". Mio marito (Tata Giacobetti) «Era il più bello del Quartetto Cetra. - facebook.com Vai su Facebook

