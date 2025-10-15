Chi è Gianluca Soncin l' uomo che ha ucciso la compagna Pamela Genini

Un nuovo terribile caso di femminicidio ha scosso la città di Milano nella tarda serata di ieri: la 29enne Pamela Genini è stata uccisa dal suo compagno, Gianluca Soncin. L'uomo, fermato dalle forze dell'ordine, si trova ancora in un forte stato di choc. Ma chi è Gianluca Soncin? L'uomo, 52 anni, viene descritto dai vicini come un soggetto schivo, silenzioso, di poche parole. L'esatto opposto della sua compagna, che viene invece ricordata come gentile e sempre sorridente. I due stavano insieme da circa un anno, ma pare che ci fossero dei problemi nella relazione, tanto che la vacanza della coppia all'isola d'Elba si sarebbe interrotta bruscamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi è Gianluca Soncin, l'uomo che ha ucciso la compagna Pamela Genini

Altre letture consigliate

Una donna di 29 anni, Pamela Genini, è stata uccisa nella sua abitazione a Milano dal compagno 52enne, Gianluca Soncin che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda perché secondo le prime informazioni avrebbe tentato il suicidio dopo a - facebook.com Vai su Facebook

? Gianluca Soncin e Paola Gemini: la vacanza all’Elba interrotta per le minacce di morte al cane, la violenta lite di sei mesi fa e l’ultimo tragico incontro http://dlvr.it/TNh0Rw #femminicidio #violenzasulle #donne #dirittiodellabambina #cane - X Vai su X

Chi è Gianluca Soncin, l'uomo che ha ucciso la compagna Pamela Genini a Milano - L'uomo, 52 anni, originario di Biella, è descritto come schivo e violento, con precedenti per truffa e aggressioni. Riporta msn.com

Gianluca Soncin, chi è il 52enne che ha ucciso la compagna Pamela Gemini: minacciò di ammazzarle il cane, i precedenti per truffa - I vicini di casa di Pamela Gemini, la 29enne uccisa a Milano dal suo compagno Gianluca Soncin, sono ancora sotto ... Come scrive msn.com

Modella e imprenditrice uccisa in casa a coltellate, arrestato Gianluca Soncin, il compagno di Pamela Genini: “Voleva lasciarlo” - Modella e imprenditrice uccisa in casa a coltellate, arrestato Gianluca Soncin, il compagno di Paola Genini: "Voleva lasciarlo" ... Segnala msn.com