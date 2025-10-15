Chi è Gianluca Soncin l' uomo che ha ucciso la compagna Pamela Genini

Un nuovo terribile caso di femminicidio ha scosso la città di Milano nella tarda serata di ieri: la 29enne Pamela Genini è stata uccisa dal suo compagno, Gianluca Soncin. L'uomo, fermato dalle forze dell'ordine, si trova ancora in un forte stato di choc. Ma chi è Gianluca Soncin? L'uomo, 52 anni, viene descritto dai vicini come un soggetto schivo, silenzioso, di poche parole. L'esatto opposto della sua compagna, che viene invece ricordata come gentile e sempre sorridente. I due stavano insieme da circa un anno, ma pare che ci fossero dei problemi nella relazione, tanto che la vacanza della coppia all'isola d'Elba si sarebbe interrotta bruscamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

