Chi è Gianluca Soncin l' imprenditore 52enne che ha ucciso Pamela Genini

15 ott 2025

Si sarebbe presentato a casa di Pamela con un grosso coltello. Proprio con quella lama l’ha uccisa. Per questo Gianluca Soncin, il killer che nella serata di martedì 14 ottobre ha ucciso l’ex fidanzata Pamela Genini, è accusato di omicidio con l’aggravante della premeditazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

