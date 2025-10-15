Chi è Gianluca Soncin l' imprenditore 52enne che ha ucciso Pamela Genini

Si sarebbe presentato a casa di Pamela con un grosso coltello. Proprio con quella lama l’ha uccisa. Per questo Gianluca Soncin, il killer che nella serata di martedì 14 ottobre ha ucciso l’ex fidanzata Pamela Genini, è accusato di omicidio con l’aggravante della premeditazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Scopri altri approfondimenti

? In memoria di Pamela Genini Con profondo dolore apprendo della tragica morte di Pamela Genini, uccisa ieri a Milano dal compagno Gianluca Soncin, nella notte tra il 14 e il 15 ottobre. Pamela aveva 29 anni. Pare che avesse deciso di porre fine alla rela - facebook.com Vai su Facebook

Gianluca Soncin, femminicida di Pamela Genini: l’arresto per truffa e gli episodi violenti https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/15/news/gianluca_soncin_chi_e_assassino_fidanzata_pamela_genini_milano-424914229/?ref=twhl… - X Vai su X

Chi è Gianluca Soncin, l'imprenditore 52enne che ha ucciso Pamela Genini - Il femminicidio si è consumato nell'abitazione di Pamela, un appartamento al secondo piano di una palazzina al civico 33 di via Iglesias ... Scrive milanotoday.it

Cervia, Gianluca Soncin e il femminicidio di Milano: Pamela Genini uccisa con 24 coltellate - Femminicidio di Milano, la polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia. Lo riporta corriereromagna.it

Gianluca Soncin: chi é, cos’ha fatto a Pamela Gemini e cosa rischia adesso - E la sua punizione è stata una raffica letale di coltellate. Si legge su alphabetcity.it