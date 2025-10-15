Chi è Gianluca Soncin il 52enne che ha ucciso Pamela Genini | schivo taciturno e violento

Milano –  Lei sorridente e vitale, lui schivo e taciturno. Caratteri opposti, età diverse. Descrizioni che si ritroviamo spesso quando ci troviamo a raccontare di femminicidi causati dall’incapacità dell’uomo di accettare la fine di una storia voluta dalla donna. Così è successo anche la scorsa notte a Milano, in via Iglesias 33, quartiere Gorla, dove la 29enne Pamela Genini, ex modella, imprenditrice nella moda e nelle case di lusso, è stata massacrata a coltellate dal compagno di 23 anni più grande. Che ora è in stato di fermo per omicidio aggravato. Femminicidio a Milano: i rilievi in via Iglesias Relazione burrascosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

