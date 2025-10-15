Chi è Gianluca Soncin il 52enne che ha ucciso con 24 coltellate la compagna Pamela Genini a Milano

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Soncin, imprenditore nel settore automobilistico e con una denuncia per truffa alle spalle, sarebbe l'omicida che ha tolto la vita a Pamela Genini a Milano. I vicini lo hanno descritto come schivo e riservato, ma la stessa Genini aveva confidato a un suo ex fidanzato che l'uomo fosse violento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

232 gianluca soncin 52enneChi &#232; Gianluca Soncin, il 52enne che ha ucciso con 24 coltellate la compagna Pamela Genini a Milano - Gianluca Soncin, imprenditore nel settore automobilistico e con una denuncia per truffa alle spalle, sarebbe l'omicida che ha tolto la vita a Pamela Genini ... Da fanpage.it

232 gianluca soncin 52enneGianluca Soncin, chi &#232; l'uomo che ha ucciso la compagna Pamela Genini a Milano - 52 anni, biellese, con un precedente per truffa di auto di lusso, il killer della 29enne uccisa a Milano viene ritratto come un uomo silenzioso e violento. Riporta tg24.sky.it

232 gianluca soncin 52enneFemminicidio Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin: “L’aveva già minacciata di morte” - La Procura contesta a Gianluca Soncin, 52 anni, le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori: dopo aver minacciato la fidanzata Pamela Genini ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Gianluca Soncin 52enne