Chi è Gianluca Soncin il 52enne che ha ucciso con 24 coltellate la compagna Pamela Genini a Milano

Gianluca Soncin, imprenditore nel settore automobilistico e con una denuncia per truffa alle spalle, sarebbe l'omicida che ha tolto la vita a Pamela Genini a Milano. I vicini lo hanno descritto come schivo e riservato, ma la stessa Genini aveva confidato a un suo ex fidanzato che l'uomo fosse violento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

