Chi è Gianluca Soncin il 52enne accusato dell' omicidio di Pamela Genini | tra truffe passate e atteggiamenti persecutori

Dal passato del presunto omicida riemerge l'accusa di truffa internazionale e un profilo segnato da comportamenti minacciosi.

Uccide a coltellate la compagna sul terrazzino di casa mentre i poliziotti, allertati dai vicini, tentano di fare irruzione nell'appartamento. All'arrivo degli agenti la 29enne Pamela Gemini, nata in provincia di Bergamo, è ormai in fin di vita mentre Gianluca Soncin,

Le origini biellesi, la truffa sulle auto di lusso: chi è Gianluca Soncin

Gianluca Soncin, chi è il 52enne che ha ucciso la compagna Pamela Genini: minacciò di ammazzarle il cane, i precedenti per truffa - I vicini di casa di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dal suo compagno Gianluca Soncin, sono ancora sotto ...

Chi è Gianluca Soncin, il 52enne che ha ucciso Pamela Genini: schivo, taciturno e violento - Femminicidio a Milano: originario di Biella, residenza a Cervia, l'uomo è stato fermato per omicidio aggravato.

