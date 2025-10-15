Chi è Gianluca Soncin il 52enne accusato dell' omicidio di Pamela Genini | tra truffe passate e atteggiamenti persecutori

Dal passato del presunto omicida riemerge l'accusa di truffa internazionale e un profilo segnato da comportamenti minacciosi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

232 gianluca soncin 52enneGianluca Soncin, chi &#232; il 52enne che ha ucciso la compagna Pamela Genini: minacciò di ammazzarle il cane, i precedenti per truffa - I vicini di casa di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dal suo compagno Gianluca Soncin, sono ancora sotto ... Lo riporta ilmessaggero.it

232 gianluca soncin 52enneChi &#232; Gianluca Soncin, il 52enne che ha ucciso Pamela Genini: schivo, taciturno e violento - Femminicidio a Milano: originario di Biella, residenza a Cervia, l’uomo è stato fermato per omicidio aggravato. Come scrive ilgiorno.it

232 gianluca soncin 52enneGianluca Soncin, chi &#232; il 52enne che ha ucciso la compagna Pamela Gemini: minacciò di ammazzarle il cane, i precedenti per truffa - I vicini di casa di Pamela Gemini, la 29enne uccisa a Milano dal suo compagno Gianluca Soncin, sono ancora sotto ... Riporta msn.com

