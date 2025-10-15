Chi è Gianluca Soncin che ha ucciso Pamela Genini Le minacce di ucciderle il cane e le liti sentite dai vicini | nel 2010 l’arresto per truffa

All’ ex fidanzato, Pamela Genini aveva più volte confessato di avere paura di Gianluca Soncin, l’uomo con cui da un anno aveva una relazione sin da subito burrascosa. La sera del 14 ottobre, il 52enne ha ucciso con 24 coltellate la compagna 29enne nel suo appartamento a Milano. Una vicina ha raccontato che non era la prima volta che tra le mura domestiche scoppiava una litigata furiosa dei due: «C’erano già stati degli episodi, la polizia era intervenuta mesi fa sempre per violenza. Ultimamente non li sentivo più litigare». Eppure, anche lontano da Milano, non erano mancati episodi inquietanti. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

Si chiama Gianluca Soncin l'assassino di questo ennesimo femminicidio accaduto a Milano. Chi è e cosa fa nella vita - facebook.com Vai su Facebook

Gianluca Soncin, femminicida di Pamela Genini: l’arresto per truffa e gli episodi violenti https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/15/news/gianluca_soncin_chi_e_assassino_fidanzata_pamela_genini_milano-424914229/?ref=twhl… - X Vai su X

Chi è Gianluca Soncin, il 52enne che ha ucciso con 24 coltellate la compagna Pamela Genini a Milano - Gianluca Soncin, imprenditore nel settore automobilistico e con una denuncia per truffa alle spalle, sarebbe l'omicida che ha tolto la vita a Pamela Genini ... Da fanpage.it

Gianluca Soncin, chi è l'uomo che ha ucciso la compagna Pamela Genini a Milano - 52 anni, biellese, con un precedente per truffa di auto di lusso, il killer della 29enne uccisa a Milano viene ritratto come un uomo silenzioso e violento. Riporta tg24.sky.it

Chi è Gianluca Soncin, l'uomo che ha ucciso la compagna Pamela Genini a Milano: "Freddo e distaccato" - Il 52enne ha ucciso la compagna davanti ai vicini di casa, poi ha tentato il suicidio: si è avvalso della facoltà di non rispondere. Lo riporta tag24.it