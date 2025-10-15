Chi è Gianluca Gazzoli conduttore in arrivo a Sanremo Giovani

Today.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà con tutta probabilità Gianluca Gazzoli a guidare l’edizione 2025 di "Sanremo Giovani", il contest musicale che selezionerà due dei quattro artisti destinati a gareggiare al Festival di Sanremo 2026 nella sezione “Nuove Proposte” (gli altri due arriveranno dal concorso parallelo Area Sanremo). 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

232 gianluca gazzoli conduttore“Carlo Conti ha scelto lui”: svelato il conduttore di Sanremo Giovani - Gianluca Gazzoli sarà il nuovo volto di Sanremo Giovani 2025, scelto da Carlo Conti per guidare il contest dei talenti. Secondo donnaglamour.it

232 gianluca gazzoli conduttoreGianluca Gazzoli conduttore di Sanremo Giovani? Dall'infanzia al primo sms con la moglie, dal podcast BSMT ai premi vinti - Si avvicina l'inizio della nuova edizione di Sanremo Giovani, il contest musicale che selezionerà due artisti destinati a gareggiare al Festival di Sanremo 2026 nella ... Lo riporta ilmessaggero.it

232 gianluca gazzoli conduttoreSanremo Giovani 2025: Gianluca Gazzoli verso la conduzione - Sarà con ogni probabilità Gianluca Gazzoli a condurre l'edizione 2025 di Sanremo Giovani, il contest musicale che selezionerà due dei quattro artisti ... Secondo lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Gianluca Gazzoli Conduttore