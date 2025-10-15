Chi è Francesco Vullo artista e ideatore di The Pink Lemonade realtà d’arte contemporanea che curerà la pagina Instagram di Vanity Fair durante la settimana dedicata all’arte
In 10 anni, The Pink Lemonade è diventata una delle una delle realtà d’arte contemporanea più seguite sui social (oltre 2 milioni di follower da tutto il mondo). Il suo ideatore, Francesco Vullo, ci racconta come è nata e come è riuscito a far convivere il ritmo lento della scultura e la velocità dei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
