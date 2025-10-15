Chi è Francesco Vullo artista e ideatore di The Pink Lemonade realtà d’arte contemporanea che curerà la pagina Instagram di Vanity Fair durante la settimana dedicata all’arte

Vanityfair.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In 10 anni, The Pink Lemonade è diventata una delle una delle realtà d’arte contemporanea più seguite sui social (oltre 2 milioni di follower da tutto il mondo). Il suo ideatore, Francesco Vullo, ci racconta come è nata e come è riuscito a far convivere il ritmo lento della scultura e la velocità dei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

chi 232 francesco vullo artista e ideatore di the pink lemonade realt224 d8217arte contemporanea che curer224 la pagina instagram di vanity fair durante la settimana dedicata all8217arte

© Vanityfair.it - Chi è Francesco Vullo, artista e ideatore di The Pink Lemonade, realtà d’arte contemporanea che curerà la pagina Instagram di Vanity Fair durante la settimana dedicata all’arte

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’artista Francesco Vullo scelto da Tiffany & Co: &#232; sua la scultura simbolo della collezione «Lock» - , una delle maison di gioielli piu` famose al mondo, per allestire le vetrine dei suoi store, a cominciare ... Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Francesco Vullo Artista