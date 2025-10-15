Chi è Francesca Traverso la pacchista della Regione Liguria ad Affari Tuoi
Francesca Traverso è la pacchista della Regione Liguria ad Affari Tuoi. Da Busalla, in provincia di Genova, gioca la sua partita contro il dottore nella puntata del 15 ottobre: con lei il fidanzato Dario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
VAF Trail 1edizione 13km e550 m di dislivello ... presenti Simone Gabellani Andrea Giusto Francesca Calcagno e Gianluca Traverso ... Simone in modalità scarico della gara di ieri 35 assoluto (pensa se invece era a riposo ) . Andrea come al solito top runner - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Francesca Traverso, la pacchista della Regione Liguria ad Affari Tuoi - Da Busalla, in provincia di Genova, gioca la sua partita contro il dottore nella puntata del 15 ottobre: con lei il fidanzato ... fanpage.it scrive