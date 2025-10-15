Chi è Ella Hakkinen la figlia dell'ex campione finlandese che a 14 anni punta già alla Formula 1

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ella Hakkinen è la figlia 14enne di Mika, ex pilota e campione di Formula 1, che si sta facendo conoscere dal grande pubblico per le sue enormi potenzialità nel mondo delle corse. Ella punta già a un posto in Formula 1 in futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: 232 Ella Hakkinen Figlia