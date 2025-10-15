Chi è Ella Hakkinen la figlia dell'ex campione finlandese che a 14 anni punta già alla Formula 1
Ella Hakkinen è la figlia 14enne di Mika, ex pilota e campione di Formula 1, che si sta facendo conoscere dal grande pubblico per le sue enormi potenzialità nel mondo delle corse. Ella punta già a un posto in Formula 1 in futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ella Hakkinen, prossima pilota in F1? https://f1andco.com/ella-hakkinen-prossima-pilota-in-f1/… Scritto da @LauraLuthien86 #womeninmotorsport #Hakkinen @F1MikaHakkinen - X Vai su X
MIKA HAKKINEN PARLA DELLA FIGLIA ELLA: "VUOLE DIVENTARE UNA PILOTA PROFESSIONISTA" “Ella è una pilota estremamente talentuosa e non lo dico semplicemente perché sono suo padre, ma basandomi sulle mie osservazioni da ex pilota di verti - facebook.com Vai su Facebook