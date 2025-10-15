Chi c’era davvero al Remigration Summit organizzato in Italia | volti e nomi del nuovo razzismo europeo

Il Remigration Summit 2025 ha riunito 400 esponenti dell’estrema destra europea e statunitense. Dietro il lessico istituzionale, un’agenda xenofoba condivisa. Abbiamo identificato i partecipanti: nomi, volti e reti del nuovo razzismo internazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

REMIGRATION SUMMIT A LIVORNO: 40 DISADATTATI FUORI, 180 PERSONE LIBERE DENTRO. Al Remigration Summit a Livorno abbiamo riempito tutti i posti disponibili nella sala, rifiutando ben 300 ulteriori domande di adesione. Abbiamo parlato liberam - facebook.com Vai su Facebook

Chi c’era davvero al Remigration Summit organizzato in Italia: volti e nomi del nuovo razzismo europeo - Il Remigration Summit 2025 ha riunito 400 esponenti dell’estrema destra europea e statunitense. Come scrive fanpage.it

Remigration summit Vannacci a Livorno tra le pagine dell’antifascismo: il programma dell’evento e chi partecipa - 30: nei materiali video di invito, la scelta di Livorno è motivata come gesto simbolico in una “città rossa”, storicamente antifascista, e con un riferimento alla co ... Lo riporta italiaoggi.it

Remigration Summit e gli scontri a Busto Arsizio: foglio di via a una decina di antagonisti - Foglio di via e avviso orale per dieci persone tra i 22 e i 43 anni, considerate vicine ad ambienti anarchici, ritenute responsabili dei disordini commessi nel corso della ... Lo riporta ilgiorno.it