Chi ca**o è? ed era il Papa Paul Gascoigne racconta la sua telefonata con Wojtyla e tante altre storie incredibili

Paul Gascoigne è sempre stato il più sregolato, autentico e imprevedibile campione del calcio degli anni Novanta. E ogni volta che racconta un episodio della sua vita, conferma questa fama con aneddoti che oscillano tra il geniale e il folle. In occasione dell’uscita del suo nuovo libro Eight – The real Gazza revealed for the first time, disponibile dal 23 ottobre, l’ex calciatore inglese ha rilasciato un’intervista al programma Good Morning Britain su ITV, regalando ai telespettatori alcune delle storie più incredibili della sua carriera. Tra tutte, spicca l’episodio della telefonata con Papa Giovanni Paolo II, avvenuta durante i suoi anni alla Lazio, tra il 1992 e il 1995. 🔗 Leggi su Cultweb.it

