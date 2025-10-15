L’edizione 2025 del Six Kings Slam, torneo di esibizione di scena a Riad (Arabia Saudita), prenderà il via quest’oggi con i quarti di finale. Ad aprire le danze a partire dalle 18.30 italiane saranno Taylor Fritz e Alexander Zverev e a seguire, non prima delle 20.00 nostrane, Jannik Sinner opposto a Stefanos Tsitisipas. Il meccanismo di questo evento prevede infatti che Carlos Alcaraz e Novak Djoko vic godano di un “bye”, ovvero abbiano un turno in meno, iniziando a giocare domani. Il motivo? Sono coloro che hanno vinti più Slam in carriera: il serbo 24 e lo spagnolo 6. Per questo, anche Sinner sarà costretto a giocare un match ulteriore contro il greco, per guadagnarsi la possibilità di sfidare il serbo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Chi affronterà Sinner nell'eventuale semifinale al Six Kings Slam 2025? Già definito l'avversario in tabellone