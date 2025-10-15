Il derby italiano andato in scena nel primo turno dell’ ATP 250 dei Nordic Open 2025 di tennis ha sorriso a Matteo Berrettini, che ha eliminato il qualificato Giulio Zeppieri: per l’azzurro ora ci sarà negli ottavi di finale la sfida con il francese Ugo Humbert. Il transalpino, numero 4 del seeding, ha ricevuto un bye al primo turno, dato che a Stoccolma il tabellone è a 28 giocatori e le prime 4 teste di serie entrano in gioco direttamente agli ottavi di finale: i precedenti tra i due, però, sorridono a Berrettini, che ha vinto in tutte le 3 occasioni e non ha mai perso un set. L’azzurro, infatti, vanta una striscia aperta di 8 set consecutivi vinti contro il francese: nel 2020 si impose al secondo turno degli US Open per 6-4 6-4 7-6 (6), nel 2022 la spuntò nella fase a gironi dell’Atp Cup per 6-4 7-6 (6), e nel 2023 dominò al primo turno degli US Open per 6-4 6-2 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

Chi affronterà Matteo Berrettini al prossimo turno: un test fondamentale per valutare la ritrovata efficienza