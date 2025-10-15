Chef stellatoin Venezuelaapre a Chiavari

Ilsecoloxix.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una cucina latina, dal cuore ligure. Storicamente, il Venezuela è sempre stato il secondo consumatore mondiale di pasta, dopo l’Italia. Ecco che allora un suo piatto di punta sarà la “Polvorosa”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

chef stellatoin venezuelaapre a chiavari

© Ilsecoloxix.it - Chef stellatoin Venezuelaapre a Chiavari

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Chef Stellato in Venezuela apre Chiavari