Continua la scalata del mondo beauty LVMH, ma grazie a Sephora. Il retailer beauty tra i più famosi al mondo è, infatti, motore trainante del colosso del lusso. Infatti, LVMH ha registrato ricavi pari a 58,1 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2025. Andando nel dettaglio, la divisione Profumi e Cosmetici ha registrato una performance flat a 6,040 miliardi di euro (21%). Un dato significativo rispetto ai 6,148 miliardi di euro dello stesso periodo di un anno fa. Ma, come spiegato nei report, la performance di Sephora è stata “straordinaria”. Sephora fa rigare dritto il beauty di LVMH. Nello specifico, la divisione Selective Retailing segna i ricavi a 12,559 miliardi di euro, in crescita del 3% se consideriamo la base organica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Che mondo sarebbe senza Sephora? L’impero beauty LVMH si regge sull’azienda